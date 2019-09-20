В Брянске застрелены двое сотрудников спецсвязи

Следком опубликовал кадры с места убийства.

Сегодня, в ночь на 20 сентября, на вокзале в Брянске были застрелены двое работников спецсвязи.

Следственные органы сообщают, что на работников специальной связи в Брянске было совершено вооруженное нападение. Целью разбойного нападения были денежные средства. После расстрела сотрудников спецсвязи злоумышленники попытались скрыть следы преступления путем поджога служебного помещения.

По факту данного преступления СК РФ по Брянской области возбудил уголовное дело по статьям "убийство", "разбой", и "умышленные уничтожение или повреждение имущества".

В данный момент расследование уголовного дела продолжается. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ведется розыск преступников.

Сегодня ранее: Следком опубликовал видео досмотра рыболовецкой шхуны КНДР.

Фото и видео: СУ СК РФ по Брянской области