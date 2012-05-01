Опубликовано видео с моментом обрушения бетонной плиты на "мерседес" и "тойоту" в Москве

Девушка за рулем иномарки не пострадала.

В социальных сетях появились видеоролики с моментом обрушения бетонной плиты на припаркованные автомобили "Мерседес" и "Тойота" в центре российской столицы. Известно, что частично вниз рухнула балконная конструкция при проведении ремонтных работ в одном из зданий, расположенных по Кривоколенном переулке. Женщина, находившаяся за рулём одного из пострадавших транспортных средств, не пострадала. Журналисты из Telegram-канала Mash сообщили о том, повреждения получили Mercedes GLS, принадлежащий главе ГУ ФССП по Московской области, а также Toyota Camry с "черными номерами". Предположительно, данная иномарка числится на российским министерством по обороне. Однако в военном ведомстве пока что не комментировали эту информацию.

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Фото и видео: Telegram / SHOT