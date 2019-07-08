Опубликовано видео из Москвы с моментом ДТП, в котором погиб сын известного бизнесмена

По сообщениям в СМИ, погибший в огненном ДТП с мотоциклом и автомобилем такси оказался сын "колбасного короля" Владимира Маругова Александр.

В больнице скончался мотоциклист, который столкнулся с машиной такси на Фрунзенской набережной в Москве.

ДТП произошло ночью на Фрунзенской набережной столицы в районе дома №46. На перекрестке столкнулись мотоцикл и автомобиль такси "Хендай". После мощного удара оба транспортных средства загорелись. Мотоциклист и водитель "Хендай" в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Сегодня стало известно, что в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончался водитель мотоцикла. По сообщениям в СМИ, погибший сын бизнесмена Владимира Маругова ("колбасного короля") Александр.

Семья Маруговых стала скандально известной после развода. Владимир Маругов развелся со своей женой, оставив ей завод, элитное жилье и взрослого сына (Александра). Но после в его новой семье родился другой ребенок, и Маругов стал требовать у бывшей жены имущество.

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