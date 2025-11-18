Опубликовано видео с места взрыва газа под Омском

Прокуратура Омской области опубликовала через социальные сети кадры возгорания после взрыва газа на подземном участке магистрального газопровода-отвода. Соответствующее заявление об инциденте ранее сделали сотрудники надзорного ведомства, а также их коллеги из Следственного комитета и губернатор российского региона Виталий Хоценко. Чиновник объяснил местным жителям, что пожар возник на территории поселка Ростовка. Согласно предварительной версии случившегося, проблема возникла из-за утечки газа.

В районе поселка Ростовка Омского района в поле произошло возгорание. <...> По одной из версий, произошла утечка газа из газопровода. Виталий Хоценко, глава Омской области

По предварительным данным от местных экстренных служб, пострадавших нет. На объекте сейчас работают профильные органы, включая прокурора Владислава Васильева. Правоохранительные службы устанавливают обстоятельства воспламенения на газопроводе. Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, организованной по факту случившегося.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Омской области