Психолог Ланг: родителям стоит предупреждать детей о возможной опасности

Во вторник, 11 ноября вечером, в подмосковном Красногорске десятилетний мальчик нашел на земле возле жилого дома предмет, замаскированный под подарочную коробку с десятирублевой купюрой, который оказался взрывным устройством, сообщает ТАСС. Взрыв устройства вызвал тяжелые повреждения руки мальчика, врачам пришлось провести частичную ампутацию пальцев. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Устройство представляло собой самодельную конструкцию мощностью около десяти граммов в тротиловом эквиваленте, оснащённую поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство опасным способом, расследование проводит главное управление Следственного комитета России по Московской области.

Психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг, комментируя "Вечернему Санкт-Петербугу" трагический инцидент, напомнил родителям о необходимости разъяснять детям возможные угрозы окружающего мира. По его словам, крайне важно открыто рассказывать ребенку обо всех существующих опасностях, ведь попытки смягчить реальность могут привести к катастрофическим последствиям.

Дети должны понимать реальные последствия своих действий. Необходимо объяснить, что прохождению по дороге грозит попасть под машину, забравшись на крышу, можно сорваться и травмироваться, доверяя незнакомым взрослым, есть риск похищения, а найденные подозрительные предметы или деньги могут содержать ловушки и бомбы, пояснил специалист.

Сергей Ланг подчеркнул, что стремление скрыть правду от ребенка способно сыграть злую шутку. Современные дети свободно пользуются интернетом, где регулярно сталкиваются с шокирующими материалами, и отсутствие родительского предупреждения ставит их в уязвимое положение. Эксперт рекомендует давать честные объяснения и называть вещи своими именами, иначе возникает ложное чувство защищенности, которое опасно. Важно научить ребенка распознавать потенциальные угрозы и формировать устойчивый инстинкт самосохранения.

Главное заблуждение родителей, по мнению специалиста, заключается в нежелании обсуждать неприятные темы, боясь напугать ребенка. Напротив, информированность повышает шансы на безопасность. Семейный психолог настаивает, что разговоры о возможных угрозах должны происходить естественным путем, но игнорировать происшествия вроде красногорской трагедии недопустимо. Родители часто чрезмерно заботливы, стараясь защитить детей от реальности, но именно такая гиперзабота мешает формированию необходимых защитных механизмов, заключил Ланг.

Фото: Pxhere