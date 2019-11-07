Опубликовано видео с места убийства 16-летней школьницы в Адыгее, которая пропала в мае по дороге из школы

В Республике Адыгея мужчине предъявлено обвинение в убийстве девушки, он заключен под стражу.

В Адыгее найдено тело убитой школьницы, которая по дороге из школы пропала в мае 2019 года. Сейчас появилось видео с места, где убийца спрятал тело своей жертвы.

Piter.TV сообщал, что следственным органам и оперативникам удалось вычислить и задержать убийцу 16-летней девочки, которая вышла из лицея 24 мая и бесследно пропала. 47-летний ранее судимый мужчина под действием неопровержимых улик сознался в убийстве школьницы.

Накануне, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Адыгее Руслана Сетова сообщил, что убийца показал примерное место захоронения убитой им школьницы. Девочка найдена на территории Майкопа. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Позднее следственные органы опубликовали видео с места захоронения убитой преступником школьницы. Также следствие сообщает, что мужчина был ранее судим за совершение преступления, схожего по своим криминалистическим характеристикам с преступлением, совершенным в отношении девочки. Убийце предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней и разбойном нападении. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: СУ СК России