По разным данным погибло от 8 до 10 человек.

Опубликовано видео с места отравления газом 5 тысяч индийцев. Ролик выложили журналисты из издания Times of India. Они получили запись, сделанную с места событий. Трагедия произошла в штате Андхра-Прадеш. Инцидент нанес ущерб местным жителям, проживающих в радиусе пяти километров от утечки.

На кадрах показано, что на улицах лежат потерявшие сознание жители. На одном из видео женщина падает на землю. По различным сведениям, от утечки газа в Индии погибли от 8 до 10 человек. В списке жертв находится восьмилетняя девочка и двое пожилых людей. Общее количество пострадавших оценивается в пять тысяч человек. Медики госпитализировали от 200 до 100 человек согласно различным источникам информации.

Известно, что некоторые пациенты находятся в тяжелом состоянии. К спасению жителей Андхра-Прадеша привлечены военные специалисты. Они прибыли в больницы с 50 кислородными аппаратами. У большинства пострадавших воспалились глаза, появилась кожная сыпь и возникли проблемы с дыханием.

На данный момент власти Индии заявили, что утечка ядовитого газа локализована. Экстренные службы занимаются ее ликвидацией. По факту происшествия ведется расследование.

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Фото и видео: Times of India