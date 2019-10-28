Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Пермском крае

Пилот самолета погиб.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал подробности крушения легкомоторного самолета в Пермском крае.

Два частных легкомоторных самолета "Cessna 172" вылетели с аэродрома в деревне Нижнее Городище, но до поселка Фролы долетел только один. Пропавший самолет пилотировал председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов. В понедельник, 28 октября, после 2-дневных поисков обломки самолета Белоглазова найдены. Пилот погиб, самолет полностью разрушен. Обломки "Cessna" найдены в лесном массиве в 7 км от деревни Аннинское Пермского района.

Сейчас появилось видео от следственных органов России с места крушения самолета. На опубликованных кадрах видно, насколько серьезные повреждения получил самолет при падении. Основной корпус искорежен, а некоторые фрагменты летательного аппарата находятся в десятках метров от основной части.

Следствию предстоит выяснить все причины, которые привели к трагедии.

Видео: Следком