В Пермском крае обнаружен пропавший частный самолет, пилот погиб

После двух дней поисков частный самолет, потерпевший крушение в Пермском крае, обнаружен.

В субботу, 26 октября, в Пермском крае пропал частный легкомоторный самолет.

Два частных легкомоторных самолета "Cessna 172" вылетели с аэродрома в деревне Нижнее Городище, но до поселка Фролы долетел только один. Пропавший самолет пилотировал председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов.

Сегодня стало известно, что после 2-дневных поисков обломки самолета Белоглазова найдены. Пилот погиб, самолет полностью разрушен. Обломки "Cessna" найдены в лесном массиве в 7 км от деревни Аннинское Пермского района.

Видео: МЧС РФ Пермский край

Фото: s3-media4.fl