В Пермском крае обнаружен пропавший частный самолет, пилот погиб

В субботу, 26 октября, в Пермском крае пропал частный легкомоторный самолет.
Два частных легкомоторных самолета "Cessna 172" вылетели с аэродрома в деревне Нижнее Городище, но до поселка Фролы долетел только один. Пропавший самолет пилотировал председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов.
Сегодня стало известно, что после 2-дневных поисков обломки самолета Белоглазова найдены. Пилот погиб, самолет полностью разрушен. Обломки "Cessna" найдены в лесном массиве в 7 км от деревни Аннинское Пермского района.
Видео: МЧС РФ Пермский край
Фото: s3-media4.fl
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