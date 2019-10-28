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В Пермском крае обнаружен пропавший частный самолет, пилот погиб

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После двух дней поисков частный самолет, потерпевший крушение в Пермском крае, обнаружен.

 

В субботу, 26 октября, в Пермском крае пропал частный легкомоторный самолет. 

Два частных легкомоторных самолета "Cessna 172" вылетели с аэродрома в деревне Нижнее Городище, но до поселка Фролы долетел только один. Пропавший самолет пилотировал председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов. 

Сегодня стало известно, что после 2-дневных поисков обломки самолета Белоглазова найдены. Пилот погиб, самолет полностью разрушен. Обломки "Cessna" найдены в лесном массиве в 7 км от деревни Аннинское Пермского района. 

Видео: МЧС РФ Пермский край

Фото: s3-media4.fl

 

Теги: авиакатастрофа, новости пермского края, новости россии, разбился самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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