Опубликовано видео пожара в пятиэтажке в Печоре: никто не пострадал

На видео можно оценить масштаб происшествия.

На Северо-Западе России произошел крупный пожар. Сегодня днем, 25 апреля, горела многокомнатная квартира в городе Печора, Республика Коми. Портал "Комиинформ" публикует видео, снятое очевидцами на месте ЧП.

Известно, что несчастье произошло в городке с населением в 40 000 человек, в дневное время. Сотрудники МЧС получили вызов о пожаре примерно в 14 часов. Вскоре к пятиэтажке, охваченной огнем, подъехали 12 спасателей и 3 пожарные машины. Они справились с огнем к 15.08. К счастью, никто из местных жителей не пострадал от огня.

На видео с места происшествия можно увидеть, что огонь охватил квартиры на 4 и 5 этажах. Пламя вырывается из балконных окон, над крышей кирпичного строения вьется черный дым. На улице можно заметить людей: эвакуированные жильцы дома и зеваки активно обсуждают происходящее.

Ранее мы писали, что в Невском районе дотла сгорела иномарка: дети вызвали пожарных.

Видео: "Комиинформ"