В Невском районе дотла сгорела иномарка: дети вызвали пожарных

Школьники вызывали на место пожара специальные службы.

В Невском районе во дворе жилого дома дотла сгорел автомобиль. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Сегодня, 23 апреля, во дворе жилого дома на Искровском проспекте, 4/2 сгорела иномарка. На видео можно заметить, что на место пожара прибыло две машины пожарной службы.

Также можно заметить, что от горящей машины высоко поднялся чёрный дым. В результате сильного пожара загорелось и дерево, под которым стоял автомобиль.

Также очевидцы сообщают, что из-за огня был повреждён рядом стоящий микроавтобус. На месте происшествия пострадавших не было. На данный момент выясняются причины возгорания.

Видео: Piter.TV