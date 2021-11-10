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Опубликовано видео полета российских бомбардировщиков над Белоруссией

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Два Ту-22м3 проверили работу ПВО Союзного государства.

Опубликовано видео полета российских бомбардировщиков над Белоруссией. Ролик разместила в интернете пресс-служба Минобороны РФ. Известно, что два самолета Ту-22м3 совершили патрулирование над территорией соседнего государства. Экипажи отработали вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления ВС. Военные проверили готовность боевых расчетов в рамках единой системы противовоздушной системы Союзного государства. В настоящее время авиация вернулась на аэродром базирования.

Российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО.

пресс-служба Минобороны России

Американский самолет-разведчик приблизился к границе РФ на 35 км.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: белоруссия, бомбардировщик, вкс россии, союзное государство, ту-22м3
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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