Два Ту-22м3 проверили работу ПВО Союзного государства.

Опубликовано видео полета российских бомбардировщиков над Белоруссией. Ролик разместила в интернете пресс-служба Минобороны РФ. Известно, что два самолета Ту-22м3 совершили патрулирование над территорией соседнего государства. Экипажи отработали вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления ВС. Военные проверили готовность боевых расчетов в рамках единой системы противовоздушной системы Союзного государства. В настоящее время авиация вернулась на аэродром базирования.

Российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО. пресс-служба Минобороны России

Американский самолет-разведчик приблизился к границе РФ на 35 км.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости