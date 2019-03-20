Опубликовано видео полета Сергея Шойгу над Сирией

Сергея Шойгу сопровождали в небе над Сирией Су-35С с авиабазы Хмеймим.

Министр обороны РФ в Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В.В.Путина.

Во время полета Сергея Шойгу над Сирией в небе его самолет сопровождали Су-35С с авиабазы Хмеймим. Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолета. На кадрах видео можно увидеть два Су-35С, которые выстроились в ряд рядом. Они находятся очень близко к сопровождаемому объекту, что даже можно рассмотреть, кто сидит за штурвалом истребителя.

Ранее на Piter.TV: видео подводной лодки типа "Борей"

Видео: Минобороны РФ