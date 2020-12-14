Ей предстоит преодолеть расстояние в 36 тысяч километров.

Опубликовано видео первого за шесть лет пуска "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Об этом пишут "РИА Новости".

Отмечается, что российскую ракету-носитель запустили в 08:50 по московскому времени. Примерно через 12 минут орбитальный блок отделился от третей ступени. Ему предстоит преодолеть расстояние в 36 тысяч километров, чтобы попасть на целевую геостационарную орбиту. Для этого будет использоваться разгонный блок по девятичасовой схеме.

Она летает, черт возьми! Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Ранее Рогозин заявлял о готовности "Ангары-А5" к запуску в декабре

Видео: YouTube / Минобороны России