Опубликовано видео перестрелки с боевиками в Екатеринбурге

В ходе контртеррористической операции (КТО) три боевика были ликвидированы.

Сегодня, в ночь на 30 апреля, в Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы 3 боевика.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал подробности контртеррористической операции в Свердловской области. Режим КТО был введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе Свердловской области. Боевики оказали активное сопротивление и в ходе спецоперации были нейтрализованы.

Во время обыска были обнаружены готовые взрывные устройства, оружие и боеприпасы. Сейчас ФСБ опубликовала оперативное видео контртеррористической операции. В данном видео есть и кадры перестрелки, на которых видно, что боевики активно сопротивлялись.

Видео: ФСБ РФ