Опубликовано видео нападения в храме Москвы с камер наблюдения

Видео опубликовало МВД Москвы.

Столичное МВД опубликовало видео с камер наблюдения в храме, где произошло нападение на священников.

Накануне, 16 февраля, молодой мужчина зашел в храм святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице и нанес ножевые ранения священникам. Мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Липецкой области. Мать парня рассказала, что ей сын сказал, что пошел в храм, чтобы помолиться за ее здоровье перед операцией.

Сегодня ранее: Омич на "не слабо" убил человека и отрезал ему голову

Видео: МВД Москва