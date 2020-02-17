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Опубликовано видео нападения в храме Москвы с камер наблюдения

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Видео опубликовало МВД Москвы.

Столичное МВД опубликовало видео с камер наблюдения в храме, где произошло нападение на священников.

Накануне, 16 февраля, молодой мужчина зашел в храм святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице  и нанес ножевые ранения священникам. Мужчину задержали, им оказался 26-летний житель Липецкой области. Мать парня рассказала, что ей сын сказал, что пошел в храм, чтобы помолиться за ее здоровье перед операцией.

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Видео: МВД Москва

Теги: нападение в храме, новости москвы, появилось видео
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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