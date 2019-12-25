Омич на "не слабо" убил человека и отрезал ему голову

Ранее судимый мужчина поспорил со своей жертвой, что сможет убить человека.

В Омске мужчина убил и обезглавил приятеля.

Следственные органы СКР по Омской области сообщают, что ими возбуждено уголовное дело по статье "убийство" в отношении 51-летнего местного жителя. По версии следствия, подозреваемый в убийстве хозяин квартиры распивал алкоголь со своим 60-летним приятелем у себя на кухне. В ход застолья между гостем и хозяином, ранее судимым, возник спор, что более молодому мужчине "не слабо" убить человека.

В ответ на этот вызов хозяин квартиры зарезал гостя, а испугавшись, хотел расчленить тело. Подозреваемый успел отрезать голову своей жертве, когда на кухню зашла сожительница и вызвала полицию.

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Фото: Piter.TV