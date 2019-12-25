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В Подмосковье погибла женщина, когда праздновала день влюбленных с любимым
Сегодня, 12:56
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MShaffter

В Подмосковье погибла женщина, когда праздновала день влюбленных с любимым

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Пара влюбленных уединились в гараже и задохнулись.

В Одинцовском районе Подмосковья в День всех влюбленных погибла женщина.

Трагедия произошла 14 февраля в Одинцовском районе в в поселке Часцы, сообщает портал "Новости Москвы и Московской области". В боксе одного из гаражных кооперативов обнаружили тело 41-летней женщины, Ее 34-летний возлюбленный был без сознания. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.

Предварительно установлено, что у обоих отравление угарным газом.

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Фото:pixabay.com

Теги: день влюбленных, новости московской области, новости россии, трагедия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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