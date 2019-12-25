В Подмосковье погибла женщина, когда праздновала день влюбленных с любимым

Пара влюбленных уединились в гараже и задохнулись.

В Одинцовском районе Подмосковья в День всех влюбленных погибла женщина.

Трагедия произошла 14 февраля в Одинцовском районе в в поселке Часцы, сообщает портал "Новости Москвы и Московской области". В боксе одного из гаражных кооперативов обнаружили тело 41-летней женщины, Ее 34-летний возлюбленный был без сознания. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.

Предварительно установлено, что у обоих отравление угарным газом.

Сегодня ранее: В Ростове-на-Дону таксист изнасиловал пассажирку

Фото:pixabay.com