В Подмосковье погибла женщина, когда праздновала день влюбленных с любимым

В Одинцовском районе Подмосковья в День всех влюбленных погибла женщина.
Трагедия произошла 14 февраля в Одинцовском районе в в поселке Часцы, сообщает портал "Новости Москвы и Московской области". В боксе одного из гаражных кооперативов обнаружили тело 41-летней женщины, Ее 34-летний возлюбленный был без сознания. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу.
Предварительно установлено, что у обоих отравление угарным газом.
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Фото:pixabay.com
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