Опубликовано видео момента взрыва на АЗС в Серпухове, где погибли 3 человека

В сети появилось видео, как произошел взрыв на АЗС, с камеры наблюдения.

Накануне днем, 20 мая, в Серпухове произошел взрыв на АЗС. Позднее появилось видео с моментом взрыва с камеры наблюдения.

Взрыв произошел во время сварочных работ на АЗС в Серпухове. Пары бензина из пустой емкости вырвались вверх и взорвались. При взрыве на месте погибли 3 рабочих. Еще один человек находится в реанимации. На опубликованных кадрах видео видно, что взрыв был довольно мощным. На месте ЧП образовалась глубокая воронка, бетонная стяжка разлетелась на мелкие осколки.

Следственные органы по факту ЧП на АЗС в Серпухове и гибели людей устанавливают все причины и обстоятельства инцидента. Также сообщается, что данная АЗС недействующая в данный период времени.

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Фото: ГСУ СК России по Московской области

Видео: ВК