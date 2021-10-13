Опубликовано видео момента крушения самолета в Татарстане

На кадрах засняты последние секунды перед трагедией, которая произошла 10 октября.

Опубликовано видео момента крушения самолета L-410 в Татарстане. Ролик появился в социальных сетях. Его опубликовал Telegram-канала SHOT. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, зафиксировано, что воздушное судно стремительно снижается. За несколько секунд до столкновения с землей борт переворачивается. После этого самолет не загорелся.

Напомним, что пострадал легкомоторный самолет L-410. На его борту находилось 20 парашютистов и два члена экипажа. Воздушное судно пропало с радаров диспетчерской службы 10 октября. Позже стало известно об авиакатастрофе. Жертвами трагедии стали 16 человек. В частности, погибли члены экипажа командир Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Основной версией на данный момент считается отказ одного из двигателей воздушного судна.

Пострадавший при крушении самолета в Татарстане заявил, что выжил благодаря пилотам.

Фото и видео: Telegram / SHOT