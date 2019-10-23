Опубликовано видео из камеры, где устроил дебош задержанный, который сварился заживо

Футболист клуба "Прогресс" Иван Вшивков очень рвался на свободу и сорвал радиатор отопления.

Ранее Piter.TV сообщал подробности смерти задержанного мужчины в Калининграде. Сейчас появились новые подробности, фото и видео из камеры.

36-летний местный житель был задержан сотрудниками МВД за мелкое хулиганство. Когда указанный мужчина находился в помещении для задержанных лиц, он разбил радиатор отопления. Из трубы на мужчины рванул кипяток. Сотрудники МВД оказали ему первую помощь и вызвали скорую. От полученных ожогов мужчина скончался в больнице.

Как выяснилось, погибший является футболистом клуба "Прогресс". Родственники погибшего обвинили полицейских, что те пытались скрыть следы побоев, умышленно обварив кипятком футболиста Ивана Вшивкова.

Сейчас в сети появилось видео с камеры наблюдения в камере, где содержался Вшивков. Мужчина откровенно буянил. Избил сокамерника, пинал ногами стены и в конце сорвал ту батарею, кипяток из которой убил дебошира.

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