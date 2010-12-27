  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Калининграде задержанный сварился заживо, разбив батарею
Сегодня, 13:56
144
MShaffter

В Калининграде задержанный сварился заживо, разбив батарею

0 0

36-летний задержанный мужчина умышленно разбил батарею в камере, где содержался.

В Калининграде задержанный погиб, разбив батарею в отделении полиции.

36-летний местный житель был задержан сотрудниками МВД за мелкое хулиганство. Когда указанный мужчина находился в помещении для задержанных лиц, он разбил радиатор отопления. Из трубы на мужчины рванул кипяток.

Сотрудники МВД оказали ему первую помощь и вызвали скорую. От полученных ожогов мужчина скончался в больнице. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП.

Ранее: В Санкт-Петербурге скончалась избитая в полиции женщина.

Фото: Pixabay

Теги: новости калининграда, новости россии, обварился кипятком, разбил батарею, сварился заживо
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии