В Калининграде задержанный сварился заживо, разбив батарею

36-летний задержанный мужчина умышленно разбил батарею в камере, где содержался.

В Калининграде задержанный погиб, разбив батарею в отделении полиции.

36-летний местный житель был задержан сотрудниками МВД за мелкое хулиганство. Когда указанный мужчина находился в помещении для задержанных лиц, он разбил радиатор отопления. Из трубы на мужчины рванул кипяток.

Сотрудники МВД оказали ему первую помощь и вызвали скорую. От полученных ожогов мужчина скончался в больнице. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП.

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