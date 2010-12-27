В Калининграде задержанный сварился заживо, разбив батарею

В Калининграде задержанный погиб, разбив батарею в отделении полиции.
36-летний местный житель был задержан сотрудниками МВД за мелкое хулиганство. Когда указанный мужчина находился в помещении для задержанных лиц, он разбил радиатор отопления. Из трубы на мужчины рванул кипяток.
Сотрудники МВД оказали ему первую помощь и вызвали скорую. От полученных ожогов мужчина скончался в больнице. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства ЧП.
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Фото: Pixabay
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