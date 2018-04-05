Опубликовано видео из Сочи с места смертельной аварии

В массовой аварии в районе Красной Поляны вечером 4 апреля погибли 2 человека.

Накануне вечером, 4 апреля, на автодороге Адлер - Красная Поляна в ДТП погибли два пассажира одного из автомобилей участников аварии.

По предварительным данным, в 9 часу вечера автомобиль "Киа" столкнулась с "Газелью". Рядом с местом ДТП остановилась еще одна "Газель" с дорожными рабочими. К месту ДТП приближался автомобиль "Нива". Водитель, увидев аварию, стал притормаживать, но на него на полной скорости влетел "Мерседес". В результате ДТП два пассажира "Нивы" погибли на месте, водитель и еще один пассажир с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. Сообщается, что в "Ниве" были местные жители.

Видео: ЧП Краснодар