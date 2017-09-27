Опубликовано видео испытательного пуска межконтинентальной ракеты "Тополь"

Минобороны опубликовало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".

На сайте Минобороны появилась видео с испытательным пуском ракеты МБР ЗС-12М "Тополь" с Астраханского полигона "Капустин Яр".

Минобороны сообщает: "Боевым расчетом РВСН с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан)".В ходе испытаний были получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки.

В последствии эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет.

Стоит отметить, что накануне вечером, 26 сентября, жители различных регионов России видели в небе необычный светящийся и крутящийся объект. Многие приняли его за инопланетный корабль, а некоторые попросту напугались. Хотя большинство из них необычный НЛО связали с пуском "Тополя" с полигона в Астраханской области. Piter.TV публиковал видео этого НЛО от очевидцев.

Видео: YouTube/Минобороны России