Зампред СБ РФ рассказал о работе над безопасностью страны от деятельности Североатлантического блока и ВСУ.

России необходимо добиться устойчивости к средствам противовоздушной обороны и средствам радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и поставляются в качестве военной помощи Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал в ходе выступления на заседании, проводимом на полигоне капустин Яр в Астраханской области.

Главное, чего мы должны добиться - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники.

Фото и видео: Вконтакте / Дмитрий Медведев