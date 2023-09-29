Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники

Зампред СБ РФ оценил работу по противостоянию недружественным странам.

Москва старается находить возможности для того, чтобы противопоставить контрмеры даже новейшим западным образцам вооружения и техники. Соответствующее заявление заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал в ходе выступления на заседании, проводимом на полигоне капустин Яр в Астраханской области. Чиновник отметил коллегам, что такая работа будет вестись до полной победы страны в специальной военной операции

Мы активно модернизируем свою технику, стараемся находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры. Так будет происходить и дальше, вплоть до нашей окончательной победы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия.

Фото и видео: Вконтакте / Дмитрий Медведев