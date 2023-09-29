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Медведев рассказал о контрмерах против новейших западных образцов техники

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Зампред СБ РФ оценил работу по противостоянию недружественным странам.

Москва старается находить возможности для того, чтобы противопоставить контрмеры даже новейшим западным образцам вооружения и техники. Соответствующее заявление заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал в ходе выступления на заседании, проводимом на полигоне капустин Яр в Астраханской области. Чиновник отметил коллегам, что такая работа будет вестись до полной победы страны в специальной военной операции

Мы активно модернизируем свою технику, стараемся находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры. Так будет происходить и дальше, вплоть до нашей окончательной победы.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия.

Фото и видео: Вконтакте / Дмитрий Медведев

Теги: дмитрий медведев, капустин яр, модернизация, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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