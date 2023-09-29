Медведев заявил о значительном улучшении характеристик российского оружия

Зампред СБ РФ рассказал о работе над современным оружием в стране.

В испытываемых образцах российского вооружения значительно улучшены характеристики, которые влияют на дальность полетов и усилена боевая часть. Соответствующее заявление чиновник, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал в ходе выступления на заседании, проводимом на полигоне капустин Яр в Астраханской области.

Тот образец военной техники, который был разработан в расчете на боевое применение в зоне специальной военной операции, имеет высокие перспективы. Значительно улучшены характеристики, которые влияют и на дальность полетов, и на его точность, точность поражения целей. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев призвал создать для новых регионов удобный сервис услуг.

Фото и видео: Вконтакте / Дмитрий Медведев