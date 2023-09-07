Медведев призвал создать для новых регионов удобный сервис услуг

Зампред СБ РФ оценил работу Минцифры.

Электронный сервис "Я в России", создаваемый для новых российских территорий (Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Луганской областей), должен стать таким же удобным, как аналогичный московский онлайн-ресурс. Соответствующее заявление рамках выступления на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах сделал заместитель российского председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев, председатель политической партии "Единая Россия". Чиновник заметил, что по предложению движения сотрудники Минцифры создали портал "Я в России", который функционирует в рамках единого портала государственных услуг.

Но это только начало. Работу нужно будет продолжить с учетом особенностей каждого региона, состояния его цифровой инфраструктуры и степени готовности нормативно-правовой базы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт подчеркнул, что в ближайшие месяцы сервис должен интегрировать все больше цифровых ресурсов. Дмитрий Медведев попросил руководителей новых территорий высказать свои предложения о том, как обеспечить удобство онлайн-портала. По его словам, ресурс также может стать инструментом для партийного контроля, обеспечивать дополнительной канал обратной связи с местным населением. При этом программа актуализирована, чиновники приняли во внимание свыше 150 тысяч предложений от граждан.

Медведев: в бюджете РФ будут заложены средства на создание соцобъектов в новых регионах.

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия