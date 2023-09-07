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Медведев: в бюджете РФ будут заложены средства на создание соцобъектов в новых регионах

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Зампред СБ РФ рассказал о важности строительства на территориях, освобожденных от контроля киевского режима.

Денежные средства для создания социальных объектов, а также для строительства жилого фонда и формирования телекоммуникационных станций на территории новых регионов страны (Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Луганской областей) будут заложены в федеральном бюджете на 2024 год. Соответствующее заявление рамках выступления на  совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах сделал заместитель российского председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев, председатель политической партии "Единая Россия". Чиновник заметил, что в приоритетном списке на текущий момент находятся порядка трех тысяч таких объектов.

Первостепенное значение среди проектов на новых территориях имеют те, которые связаны с развитием социальной инфраструктуры. Это, безусловно, строительство школ, детских садов, поликлиник, учреждений культуры, ну и многого другого, что, собственно, определяет нормальную жизнь.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России.

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия

Теги: дмитрий медведев, днр, запорожская область, лнр, новые регионы, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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