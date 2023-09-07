Медведев отметил высокий уровень электронных услуг в России

Зампред СБ РФ провел совещание по вопросам социально-экономического развития.

Россия отличается от большинства развитых стран мира высоким уровнем услуг, которые оказываются гражданам в электронной форме. Об этом в рамках выступления на совещании о социально-экономическом развитии и цифровизации государственных услуг в новых регионах сделал заместитель российского председателя Совета по безопасности Дмитрий Медведев, председатель политической партии "Единая Россия". Чиновник пояснил участникам мероприятия, что важно сделать все для того, чтобы население Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик могло получать в понлом объеме все услуги в электронном формате.

Очень неплохой опыт, который нас отличает от большинства стран на планете, поскольку услуги в электронной форме в нашей стране оказываются гораздо чаще и качественней, чем во многих других весьма развитых странах мира. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России.

Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия