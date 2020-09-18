Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в ВС России

Он отметил, что часть из них являются пребывавшими в запасе лицами.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, сколько человек было принято на контракт в Вооруженные силы России. Об этом он сообщил на совещании по доукомплектованию российских войск контрактниками в Сахалине.

Медведев сослался на данные Минобороны. По его словам, с 1 января в ряды ВС РФ принято на контракт порядка 280 тысяч человек. Зампред Совбеза отметил, что часть из них являются пребывавшими в запасе лицами. Также в числе контрактников есть добровольцы.

Ранее Медведев заявил, что максимально позитивно относится к грузинской культуре.

Видео: Telegram / Дмитрий Медведев