Опубликовано видео допроса убийцы блогерши из Москвы

На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал о мотивах преступления.

27 июля в арендуемой квартире было найдено тело убитой девушки в чемодане. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что арендатор квартиры в одной из комнат обнаружил тело девушки в чемодане с колото-резаными ранами в чемодане и вызвал на место сотрудников полиции. В ходе розыскных мероприятий был задержан друг девушки, который сознался в убийстве.

Мужчина полностью признал свою вину. На видео он рассказывает, что убитая постоянно унижала его сексуальные способности и финансовую состоятельность. Парень не выдержал и зарезал подругу. Также подозреваемый сообщил, что он раскаивается и готов сотрудничать со следствием.

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Видео: СУ СК РФ