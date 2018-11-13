Фанат Земфиры объяснил на видео зачем разбил стекла ее автомобиля

Мужчина признался, что 4 года бегал за кумиром и не мог с ней поговорить.

На днях, 27 июля, фанат разбил стекла спортивного "Мерседеса" Земфиры. Сейчас мужчина в полиции пояснил, с какой целью он сделал это.

Вечером 27 июля Земфира обратилась в полицию с заявлением, что ее автомобиль повредил вандал. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали молодого человека, который испортил авто певицы. Им оказался молодой фанат рок - исполнительницы.

В полиции мужчина на камеру рассказал, почему он совершил сей поступок. По его словам, он 4 года пытался поговорить по "личным вопросам" со своим кумиром, но он так и не смог этого сделать. Земфира отказывала ему, ссылаясь на занятость. Тогда фанат решил ударить по машине, чтобы сработала сигнализация, и привлечь к себе таким образом внимание певицы.

Земфира же сообщает, что это не первая встреча с "обезумевшим" фанатом. Она рассказала, что мужчина не первый раз пытается добиться ее внимания, при первой встрече мужчина вел себя неадекватно.

Видео: МВД РФ