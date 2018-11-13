  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:51
42
MShaffter
Код вставки плеера

Фанат Земфиры объяснил на видео зачем разбил стекла ее автомобиля

0 0

Мужчина признался, что 4 года бегал за кумиром и не мог с ней поговорить.

На днях, 27 июля, фанат разбил стекла спортивного "Мерседеса" Земфиры. Сейчас мужчина в полиции пояснил, с какой целью он сделал это.

Вечером 27 июля Земфира обратилась в полицию с заявлением, что ее автомобиль повредил вандал. Приехавшие на место сотрудники полиции задержали молодого человека, который испортил авто певицы. Им оказался молодой фанат рок - исполнительницы.

В полиции мужчина на камеру рассказал, почему он совершил сей поступок. По его словам, он 4 года пытался поговорить по "личным вопросам" со своим кумиром, но он так и не смог этого сделать. Земфира отказывала ему, ссылаясь на занятость. Тогда фанат решил ударить по машине, чтобы сработала сигнализация, и привлечь к себе таким образом внимание певицы.

Земфира же сообщает, что это не первая встреча с "обезумевшим" фанатом. Она рассказала, что мужчина не первый раз пытается добиться ее внимания, при первой встрече мужчина вел себя неадекватно.

Видео: МВД РФ

 

Теги: земфира, нападение на земфиру, новости звузд шоу бизнеса, новости российского шоу-бизнеса, разбил машину земфиры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии