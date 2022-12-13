Опубликовано видео ДТП в центре Саратова, в котором пострадали пять человек

Травмировались участники аварии и двое пешеходов.

Прокуратура Саратовской области опубликовала видео момента ДТП, произошедшего в административном центре региона. Пострадавшими из-за автомобильной аварии считаются пять человек, включая двух пешеходов. Представители пресс-службы ГИБДД по городу уточнили, что инцидент зафиксирован в 23:30 вечера 3 марта по московскому времени на перекрестке улиц Московская и Чапаева. На дороге столкнулись два автомобиля "Лада Приора". После удара одно из транспортных средств вылетело на бордюр. Машина сбила людей, которые только собирались перейти проезжую часть по "зебре". Все пострадавшие были госпитализированы с места событий бригадами медиков. На размещенных в социальных сетях кадрах заметно, как автомобили на высокой скорости сталкиваются на пересечении улиц сразу после переключения сигналов светофора.

Прокуратура Саратова взяла на контроль ход проведения и результаты проверки по факту ДТП, в результате которого пострадали пешеходы. пресс-служба прокуратуры Саратовской области

На проспекте Культуры мусоровоз насмерть сбил пенсионерку.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Саратовской области