Опубликовано обвинительное письмо умершей подруги Джима Керри

Девушка за два года до самоубийства написала на своем планшете, что актер разрушил ее жизнь.

В интернете появился текст записки Катрионы Уайт, скончавшейся подруги Джима Керри. В нем она говорит, что актер пристрастил ее к наркотикам и заразил венерическими заболеваниями.

Как стало известно, записка была написана на iPad в 2013 году, за два года до самоубийства Уайт. Текст был найден адвокатами семьи девушки, которые ведут судебное дело в отношении Керри.

Уайт заявила, что любила жизнь и была уверена в себе, а знаменитый актер познакомил ее с кокаином, проститутками, психическими проблемами и болезнями. По ее словам, Керри сделал для нее много хорошего, но сломал как личность. Она добавила, что комик бросил ее, когда уничтожил "все, что от нее осталось".

Согласно данным журналистов New York Daily News, адвокат, который опубликовал записку, не предоставил никаких доказательств, что текст действительно принадлежит Уайт. Керри, в свою очередь, заявил, то подал иск против семьи девушки, назвав обвинения мошенничеством.

Фото: anews.com