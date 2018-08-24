"Давай пожестче": Опубликовано новое видео издевательств и избиений заключенных в Ярославской ИК №1

Перед тем, как избивать заключенных сотрудники ФСИН выключали все камеры наблюдения.

В июле Piter.TV рассказывал об избиениях и издевательствах над заключенным в Ярославской ИК №1. Тогда в распоряжении СМИ оказалась запись с портативного видеозаписывающего устройства одного из сотрудников ФСИН. Сейчас в распоряжении "Новой Газеты" оказалось еще одно видео из Ярославской ИК №1.

На опубликованных кадрах видео сотрудники ФСИН встают по обе стороны коридора, некоторые из них натягивают на руки перчатки. Затем сквозь строй прогоняют заключенных, толкая и пиная их. По всей видимости, это было только начало "воспитательного момента", к которому шли основательные приготовления. Для этого выключались все камеры наблюдения, бралась простыня с дальнейшим намерением намочить ее, а затем сотрудники ФСИН с резиновыми дубинками направились в дальний конец коридора. На этом моменте видео заканчивается.

Что происходило в конце коридора можно только догадываться. Как издевались в учебной комнате над Евгением Макаровым, было опубликовано ранее. Мужчину избивали до потери сознания. У него опухли и посинели конечности от ударов.

В июле опубликованное видео вызвало широкий резонанс, и были задержаны 12 сотрудников ФСИН. Судьба остальных участников пыток неизвестна.

Видео : Новая Газета