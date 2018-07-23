Ярославль: Задержаны 6 сотрудников ФСИН за пытки заключенного

В распоряжении СМИ оказалось видео с портативного видеорегистратора сотрудника ФСИН. Видео содержит жестокие сцены избиения и пыток и не рекомендуется смотреть лицам младше 18 лет и со слабой психикой.

В распоряжении издания "Новая газета" оказалось видео, которое шокировало общественность и вызвало широкий резонанс. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия".

На опубликованном видео более 10 сотрудников ФСИН ИК 1 в городе Ярославль жестоко избивают заключенного. Мужчину (по некоторым данным это Евгений Макаров) бьют руками, ногами, неустановленными на данный момент предметами по различным частям тела, раздевают, унижают. В пояснении к видео сообщается, что заключенного обливали водой, тот несколько раз в ходе пыток терял сознание. На видео также слышны разговоры сотрудников ИК 1, где сообщается, что у заключенного опухла нога, слышатся призывы бить сильнее. Мужчины сменяли друг друга и продолжали мучения заключенного.

По сообщениям "Новой газеты" видео было снято в июне 2017 года на портативный видеорегистратор, которые должны носить при себе сотрудники ФСИН. Тогда, год назад, 22-летний следователь, просмотрев видео, не усмотрел противоправных действий в отношении заключенного. "Новой газете" видео передала адвокат Ирина Бирюкова, которой в связи с опасениями за ее безопасность пришлось покинуть пределы России.

После публикации в СМИ данного видео СУ СК РФ возбудил уголовное дело. Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследования особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области. Для расследования уголовного дела создана следственная группа. На данный момент все участники пыток установлены, 6 из них задержаны. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия. Изъята документация, проведены обыски.

В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых. СУ СК РФ по Ярославской области

В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства исправительной колонии и ответственных должностных лиц УФСИН России по Ярославской области. СУ СК РФ по Ярославской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Новая газета