Опубликовано фото со съемок нового сезона "Сватов"

За сутки фотография набрала почти 26 тысяч лайков.

В Instagram на фан-странице актрисы Татьяны Кравченко опубликовали фотографию, на которой запечатлены ее коллеги по сериалу "Сваты".

За сутки фотография набрала почти 26 тысяч лайков. Многие фанаты сериала завалили вопросами, когда же будет 7 сезон, многие очень ждут продолжения, так как прошлые сезоны уже пересмотрели много раз.

Съемки были начаты в прошлом году, но коронавирус внес свои коррективы в планы съемочной группы.

Ранее звезда "Сватов" Анна Кошмал засветила беременный живот.

Фото: Instagram/ tat_kravchenko