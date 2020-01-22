Опубликовано 16-минутное геймплейное видео Goat Simulator 3

Игра выходит в свет 17 ноября.

В социальных сетях опубликовано 16-минутное геймплейное видео по компьютерной игре Goat Simulator 3. Ролик опубликован на YouTube-канале проекта IGN. С первых минут в нем показывается начало сюжета, которое отсылает игроков к The Elder Scrolls 5: Skyrim. Игровой процесс практически не будет отличаться от первой части игры. Напомним, что в Goat Simulator 3 пользователи все еще смогут "сеять хаос" и "доставать" жителей вымышленного острова Сан-Ангора. Игроки получат возможность управлять козой, чтобы нанести ущерб городку. Goat Simulator 3 представляет из себя очередную часть "Симулятора козла". Релиз проекта запланирован на 17 ноября для персональных компьютеров, консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Возрастное ограничение 18+

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Фото и видео: YouTube / IGN