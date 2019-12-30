Опубликованы итоги работы Мединского на посту главы Минкульта

Итоговый материал, посвященный работе министерства культуры с 2012 по 2019 год, представила "Парламентская газета".

Стали известны показатели, с которыми министерство культуры вступает в новую эпоху и с новым руководителем. Ведомство возглавлял Владимир Мединский, сменивший должность.

Выяснилось, что за период с 2012 по 2019 годы возросли доходы федеральных театров – с 4,4 млрд до 12,6 млрд рублей, число постановок увеличилось на треть. Были выделены средства на обновление материально-технической базы театров в регионах России.

Увеличилась посещаемость музеев – с 90 млн до 155 млн посещений за год. Доходы у музеев также выросли, в 2,5 раза.

Российское кино также привлекло внимание зрителей и деньги, подсчитали в Минкульте. За семь лет аудитория отечественных фильмов увеличилась с 28,7 млн до 60 млн человек, а сборы выросли до 13,8 млрд рублей за 2019 год.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Мединский займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах.

Советник президента займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах. До этого Мединский занимал пост министра культуры. Однако чиновник лишился рабочего места после отставки правительства Дмитрия Медведева 15 января. Вместе с Максимом Орешкиным он назначен советником президента России.

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