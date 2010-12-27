В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкартных вагонах

Длина полок в новых вагонах может увеличиться на 10 или 20 см.

Российские вагоностроители придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкартных вагонах. Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила на выставке в Москве три макета новых некупейных вагонов. Об этом пишет РБК.

Первый макет подразумевает наличие индивидуального пространства для каждого пассажира. В вагонах будут раздвижные перегородки между спальными местами, отдельные столики и ящики для багажа.

Второй вариант напоминает интерьер капсульных отелей с индивидуальными отсеками. Предполагается, что длина полки увеличится более чем на 20 см. Третий проект также имеет капсульный дизайн мест, но длина полки в нем увеличивается лишь на 10 см.

Кроме того, в новых вагонах могут появиться индивидуальные розетки, регуляторы температуры воздуха, кулеры, душевые комнаты, вендинговые аппараты, индивидуальные сейфы и зоны отдыха.

Когда будет утверждена окончательная концепция, пока неизвестно.

Ранее в петербургском метро объяснили, чем их поезда отличаются от обычных.

Фото: пресс-служба ФПК