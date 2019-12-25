Опубликована статистика прироста коронавируса в Сосновом Бору на пятницу
По состоянию на вечер четверга, 4 июня, в Сосновом Бору обнаружено 136 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 10 человек, поправились 14 граждан. Об этом сообщила газета "Маяк".
Другие данные были опубликованы в ВК-сообществе пресс-службы ЦМСЧ №38: согласно им, на данный момент в городе насчитается 191 случай коронавируса. Всего на стационарном лечении находятся 11 человек, 165 лечатся в домашних условиях, а трое подключены аппарату ИВЛ.
Разница цифр связана с опережением поступления сведений из больницы.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 52 новых случая коронавируса.
Фото: Piter.TV
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