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Опубликована статистика прироста коронавируса в Сосновом Бору
Сегодня, 16:50
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lizapoluda

Опубликована статистика прироста коронавируса в Сосновом Бору

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На данный момент представлены данные от двух организаций.

Опубликована статистика прироста коронавируса в Сосновом Бору на пятницу

По состоянию на вечер четверга, 4 июня, в Сосновом Бору обнаружено 136 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество заболевших увеличилось на 10 человек, поправились 14 граждан. Об этом сообщила газета "Маяк". 

Другие данные были опубликованы в ВК-сообществе пресс-службы ЦМСЧ №38: согласно им, на данный момент в городе насчитается 191 случай коронавируса. Всего на стационарном лечении находятся 11 человек, 165 лечатся в домашних условиях, а трое подключены аппарату ИВЛ. 

Разница цифр связана с опережением поступления сведений из больницы. 

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлено 52 новых случая коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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