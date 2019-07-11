Шепелев опубликовал переписку помощника Алибасова об инсценировке отравления

Сергей Моцарь: "Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя".

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Ведущий попросил вывести на экран переписку помощника продюсера Сергея Моцаря с лечащим врачом. Переписка состоялась за месяц до инцидента с отравлением.

Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя. Сергей Моцарь

По словам ведущего, Дмитрия Шепелева, эта переписка доказывает, что отравление продюсера на самом деле было спланированной пиар-акцией. Бари Алибасов, который был на этой передаче, занервничал и попросил воды. После этого предложил обсуждать подобные вопросы в присутствии его врачей.

В начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее врач-гастроэнтеролог заподозрил Алибасова в инсценировке отравления.

Скриншот: Первый канал

Видео: ВК/ Бари Алибасов