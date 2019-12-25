Больше всего заражённых в Донецке - 17 человек.

Опубликована карта распространения коронавируса в Ростовской области. Количество зараженных коронавирусом дончан увеличилось до 398 человек. Об этом рассказали в областном правительстве.

За последние сутки в регионе зафиксировано еще 54 новых заболевших. Положительными тесты оказались у некоторых жителей 16 городов и районов Ростовской области.

Больше всего заражённых в Донецке - 17 человек. В Шахтах зафиксировано 7 заболеваний COVID-19, а в Ростове-на-Дону – 6.

В Куйбышевском районе инфицировано 5 жителей, в Белокалитвинском – 3 человека. По два новых заболевших в Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах, и по одному пациенту прибавилось в Батайске, Звереве, Новошахтинске, Таганроге, а также в Волгодонском, Красносулинском, Семикаракорском и Тарасовском районах.

Ранее мы рассказывали, что за сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом.