Опубликована инструкция к вакцине от коронавируса

Среди противопоказаний к российской вакцине - острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Опубликована инструкция к российской вакцине от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак. В сети её разместил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отметим, что препарат получил торговое название "Спутник V".

Срок годности препарата — шесть месяцев. Он противопоказан гражданам, у которых диагностирована гиперчувствительность к какому-то компоненту вакцины, а также людям с тяжёлыми аллергическими реакциями в анамнезе.

Среди противопоказаний к российской вакцине - острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострение хронических болезней.

Вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. цитата из инструкции к Гам-КОВИД-Вак

Если у человека наблюдается нетяжёлая острая респираторная вирусная инфекция или острое инфекционное заболевание ЖКТ, то вакцину следует вводить после того, как нормализуется температура тела.

Ранее ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса.

Видео: Президент РФ