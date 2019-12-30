Опубликован трейлер триллера "Страна чудес" с Марком Уолбергом

Картина выйдет в прокат 6 марта 2020.

В сети появился трейлер детективного триллера "Срана Чудес", где главную роль сыграл номинант на премию "Оскар" Марк Уолберг ("Отступники", "Третий Лишний", "Боец"). Ролик был опубликован 20 января на YouTube-канале "ONE Media".

По сюжету фильма бывший полицейский по имени Спенсер знакомится с начинающим борцом MMA, вместе с которым намерен раскрыть давнее дело о двойном убийстве.

Картину снял режиссер Питер Берг, ранее работавший над такими фильмами, как "Хэнкок", "В лучах славы", "Сокровище Амазонки". Помимо Уолберга в фильме также сыграли Алан Аркин, Коллин Кэмп, Боким Вудбайн, Марк Мэрон, Уинстон Дьюк, Элайза Шлезингер, Майкл Гэстон и другие.

Ранее мы публиковали трейлер фильма "Цвет из иных миров" c Николасом Кейджем. В основу картины легло одноименное произведение Говарда Лавкрафта.

Видео: YouTube / ONE Media