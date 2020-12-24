Опубликован трейлер шоу "История бранных слов" с Николасом Кейджем

Премьера состоится в стрим-сервисе Netflix 5 января.

В четверг, 24 декабря, в сети появился трейлер шоу "История бранных слов" с Николасом Кейджем. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

В шоу будет лишь шесть серий. В них зрителям расскажут историю возникновения нецензурных слов, а также их влияние на культуру. Проект ведёт Николас Кейдж.

Премьера анонсирована на 5 января. Она пройдет в стрим-сервисе Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой вошёл в конкурс Роттердамского кинофестиваля.

Видео:Netflix