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Фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой вошёл в конкурс Роттердамского кинофестиваля
Сегодня, 9:46
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Фильм "Северный ветер" Ренаты Литвиновой вошёл в конкурс Роттердамского кинофестиваля

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Лауреаты смотра будут объявлены 7 февраля.

Кинолента Ренаты Литвиновой "Северный ветер" вошла в конкурсную программу Роттердамского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба компании Sony Pictures.

В актерском составе "Северного ветра" петербургские актрисы Софья Эрнст и Татьяна Пилецкая, а также Хибла Герзмава в роли Оперной Дивы. В фильме расскажут о влиятельном женском клане. Однако подробности сюжета не раскрывают.

Международный Роттердамский кинофестиваль пройдет в феврале 2021 года. Лауреатов объявят 7 февраля.

Ранее мы сообщали о том, что Питер Джексон представил ролик из кадров будущего фильма о The Beatles.

Фото: кадр

Теги: рената литвинова, роттердамский кинофестиваль, северный ветер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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