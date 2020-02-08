Опубликован трейлер сериала с Хемсвортом и Вальцем "Самая опасная игра"

Мировая премьера сериала на новой платформе Quibi запланирована на 6 апреля.

В сети появился первый трейлер нового проекта от создателей сериалов "Клан Сопрано" и "Побег из тюрьмы". В сериале "Самая опасная игра" (англ. "Most Dangerous Game") главные роли сыграли Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный") и Лиам Хемсворт ("Голодные игры").

По сюжету главный персонаж по имени Додж Мэйнард (Хемсворт) пытается достать деньги для своей умирающей беременной жены. Ради заработка он согласился участвовать в игре, где он соглашается быть целью для богатых охотников.

Премьера сериала запланирована на 6 апреля.

Видео: JoBlo Movie Trailers / YouTube