Опубликован трейлер сериала "Самое опасное животное" про серийного убийцу Зодиака 

Сериал анонсирован на 6 марта.

Во вторник, 25 февраля, в сети появился первый трейлер сериала "Самое опасное животное" про серийного убийцу Зодиака. Ролик опубликован на YouTube-канале FX.

Известно, что в основу четырехсерийное шоу лёг роман-бестселлере Гэри Л. Стюарта. По сюжету главный герой в течение 12 лет ищет своего биологического отца и в итоге выясняет, что тот мог быть тем самым Зодиаком.

Отметим, что серийный убийца Зодиак является реальным человеком. Он орудовал в 1960-х и начале 1970-х в Калифорнии, на его счету 5 доказанных убийств, хотя сам он заявлял о 37 жертвах. Кем был Зодиак до сих пор неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что первый режиссер экранизации Minecraft рассказал о причинах ухода.

Видео:FX/YouTube